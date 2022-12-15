Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 13 kuruşa yükselecek.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR
16 Aralık Cuma gününden itibaren benzine 1 lira 70 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 19 LİRA 13 KURUŞA YÜKSELECEK
Yarından itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 13 kuruşa, Ankara'da ise 19 lira 34 kuruşa yükselecek.