Bu gelenek 3 asırdır sürdürülüyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Eseler Mahallesi’nde 3 asırdır yaşatılan “Kaz Bayramı” geleneği dolayısıyla düzenlenen şenliğe yüzlerce kişi katılırken 500 kaz kesilerek misafirlere ikram edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinleri iş birliği ile düzenlenen geleneksel 3. Kaz Bayramı etkinliği, kent sakinlerinin yoğun katılımıyla İzmit Eseler köyünde gerçekleştirildi. Geçmişi 200 yıl öncesine dayanan Kaz Bayramı etkinliği için çeşitli ritüeller de gerçekleştirildi. Kaz Bayramı’nda Kocaeli’nin yöresel ve kültürel değerlerinin sergilenmesi sağlandı. Köylülerin üretmiş oldukları yöresel ürünleri satabilecekleri stantlar yer aldı. Geleneksel yöntemle pişirilen kazlar, yufka eşliğinde etkinliğe katılan vatandaşlara servis edildi. Çevre il ve ilçeler ile farklı köylerden gelen yüzlerce kişi saatlerce pişen 500 kazı afiyet ile yedi.

"4 köy insanı bir araya geldi"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra birçok siyasi parti temsilcileri ve vatandaş katıldı. Eski yıllarda kaz ve kaz yağının kış hazırlıkları açısından çok önemli olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, “Bunu önemli kılan imece usulü, beraber çalışmaktır. Bu bakımdan bizi yarınlara taşıyacak olan da birlik ve beraberliğimizdir. Kaz Bayramı artık geleneksel oldu. Burada güzel olan ne diye baktığımızda bir araya geliş çok önemli. 4 köy insanının bir araya gelmesi, civardan insanların gelmesi, bu geleneğin yaşatılması çok önemli” dedi.

Kars kazına rakip olmaya geliyoruz"

Öte yandan Başkan Büyükakın, Kaz Bayramı Şenliği’ne Kars’tan gelerek katılan girişimci Nuran Özyılmaz’a esprili bir dille, "Bu kaz işi bir tek Kars’ta yok. Bizim kazlarımız da meşhur. Size rakip olmaya geliyoruz" derken Özyılmaz ise, "Bu şehir o kadar hoşuma gitti ki bu sene de geldim. Yine geleceğim. Bu etkinliği çok kıymetli buluyorum. Ama Kars kazına hiç rakip tanımıyorum” ifadelerini kullandı.

"Kültürel mirasa sahip çıkmalıyız"

Kaz Bayramı’nın geleneksel hale geldiğini söyleyen Kocaeli Kent Konseyi Ali Korkmaz ise, “Kültürel mirasa sahip çıkmalıyız. Kültür değerlerimizin ön plana çıktığı bu programlar çok önemlidir. Kocaeli Kent Konseyi olarak her anlamda yerel kültürümüze, kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Gece gündüz demeden emek sarf eden hanımefendilere ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kazların sofraya geliş süreci

Kaz Bayramı her yıl ocak ayının ikinci yarısında, köy büyüklerinin belirlediği tarihte kutlanıyor. Bayram hazırlıkları imece usulüyle kuru yufka açılması ve kazların besiye çekilmesiyle başlıyor. Kazların pişirilmesi sırasında kullanılacak olan doğal şişler kızılcık ağacından kesilerek hazırlanıyor. Bayramdan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizlenerek, bir gece dinlenmeye bırakılarak, donan yağı “baş ayak yemeği” yapmak üzere alınıyor. Kazın eti kadar yağı da yıllık ihtiyacı karşılıyor. Bir gün süreyle suya yatırılan kazlar, bayram sabahı sudan çıkarılarak şişlere dizilerek, kaz tavalarının içerisine bir miktar su koyularak fırına sürülüyor. İkindi vakti fırından alınan kazlar, kaz yağıyla ıslatılmış tirit, taşlık dolması, şekerli börek, kaz ciğerli börek ve erik hoşafı eşliğinde sofralardaki yerini alarak misafirlere ikram ediliyor.