Bu geziler su konusunda öğrencileri bilinçlendiriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesilleri suyun değeri konusunda bilinçlendirecek eğitici gezilerine devam ediyor. SASKİ’ye bağlı tesisleri ziyaret eden Şehit Mustafa Özen İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencileri ve velileri uzmanlar tarafından su konusunda önemli bilgiler edindi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), öğrencilere yönelik sürdürdüğü bilinçli su kullanımı ve suyun önemini anlatan eğitimlerini sürdürüyor. Suyun yolculuğunun an be an takip edildiği ve en temiz haliyle arıtıldığı Hızırilyas İçme suyu Arıtma Tesisleri’ni ziyaret eden Şehit Mustafa Özen İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencileri ve velileri ardından Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ni de gezerek uzmanlar tarafından bilgiler edindi. Gelecek neslin su konusunda bilinçlenmesi için verilen eğitimler sonucunda öğrenciler, edindikleri bilgiler ve yerinde gördükleri çalışmalar ile su konusunda bilinçleniyorlar.

Eğitim amaçlı yapılan geziyle ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Öğrencilerimizi kimi zaman okullarında ziyaret ederek kimi zaman ise çalışmaları yerinde göstererek su konusunda gelecekte bilinçli birer birey olmalarını sağlıyoruz. Şehrimizin geleceğine emanet edeceğimiz su politikalarını ve kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmaları için uzmanlar tarafından gerekli eğitimler çocuklara ve ailelerine verildi. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.