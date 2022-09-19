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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediyeye ait park halindeki bisikletler yerinden sökülerek çalındı. Yapılan hırsızlık anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu görüntülere söylenecek söz yok
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde belediyeye ait park halindeki bisikletler yerinden sökülerek çalındı. Yapılan hırsızlık anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Seka Park’ta meydana geldi. İki şahıs, belediyeye ait bisikletleri çaldı. Park yerinde kilitli olan bisikletleri yerinden söken şahıslar, amaçlarına ulaşınca bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Görüntülerde iki şahsın, kilitli haldeki bisikletleri zorlayarak aldıkları görülüyor.

Bu görüntülere söylenecek söz yok
Bu görüntülere söylenecek söz yok
Bu görüntülere söylenecek söz yok