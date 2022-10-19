Bu gurur Silivri'nin
Nisan ayında Sivas'ta yapılan minik yıldız Türkiye şampiyonasında yarışarak Türkiye şampiyonu olan ve milli takıma seçilen Alara Akbaş ve M.Faruk Ceyhan, Venedik'te düzenlenecek olan Dünya Gençlik liginde ülkemizi temsil edecekler.
9-10-11 Aralık Tarihlerinde Dünya Karate federasyonu tarafından İtalya-Venedik'te düzenlenecek olan, Dünya Gençlik liginde milli Takıma seçilen Silivri Karate Kulübü sporcuları, Odak okulu öğrencisi Alara Akbaş ve Ertuğrul Gazi ortaokulu öğrencisi M.Faruk Ceyhan Ülkemizi milli takım adına temsil edecekler.