Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın! Kesinti 8 saat sürecek

6 MAYIS 2023 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ARABACI, BURGU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZDERE, EŞREFOĞLU, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SEHER YILDIZI, SÖĞÜT PINAR, ÖZAY sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE, İLTER sk bölgelerinde 06/05/2023 10:00:00 - 06/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah TRABLUSGARP sk bölgelerinde 06/05/2023 12:00:00 - 06/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah GÜRPINAR, FENER BAĞLILIĞI sk bölgelerinde 06/05/2023 12:00:00 - 06/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FEYYAZ ALTINORAK sk bölgelerinde 06/05/2023 13:00:00 - 06/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.