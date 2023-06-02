Bu hareket alkışlanır

Kocaeli’de lise öğrencilerinin depremzedeler için gerçekleştirdiği iyilik hareketi takdir topladı. Geleneksel hale gelen bilim şenliğinde kendi buluşlarını sergileyen öğrenciler, elleriyle yaptıkları ürünleri de depremzedeler yararına sattı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Özel Bilişim Bilimleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geleneksel hale getirdikleri bilim şenliğinde, kendi imkanları ile ürettikleri buluşları sergiledi. Öğrencilerin depremzedeler yararına başlattıkları iyilik hareketi de alkış topladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için öğrenciler, elleriyle yaptıkları ürünleri sattı. Tezgahlarının başından bir saniye bile ayrılmayan öğrenciler, emekle yaptıkları yiyeceklerin satışını gerçekleştirdi. Okul bahçesinde öğrenci, öğretmen ve ilçe protokolünün katıldığı bilim şenliğinde, öğrencilerin yaptıkları buluşlar sergilendi. Etkinlikte bilime dair deneyler de yapıldı.

"Hedefimiz yerli ve milli değerleri ön plana çıkararak Selçuk Bayraktarlar yetiştirmek"

Etkinliğin bu yıl ikincisini düzenlediklerini ifade eden Çayırova Özel Bilişim Bilimleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Adıgüzel, "Bu etkinliğin ayrı bir özelliği var. Tüm geliri depremzedelere aktarılacak. Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketini yaşadık. Binlerce vatandaşımızı şehit verdik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Etkinliğimiz öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin emekleri ile gerçekleşti. Ayrıca öğrencilerimiz, kendi buluşlarını sergiledi. Hedefimiz yerli ve milli değerleri ön plana çıkararak Selçuk Bayraktarlar yetiştirmek. Öğrenci ve öğretmenlerimizin ilham aldığı başrol oyuncuları var. Hiç şüphesiz TEKNOFEST bunda önemli bir etken" dedi.

"Kek, tatlı, kısır, pasta, börek gibi onlarca ürün yapmışlar"

Depremin ardından herkesin el ele verdiğini söyleyen Ali İhsan Adıgüzel, "Şubat ayında yaşadığımız depremde ülkemiz insanının ne kadar duyarlı olduğunu gördük. Herkesle gurur duyuyorum. Biz okulumuz olarak depremin ilk gününden itibaren veli, öğrenci ve öğretmenlerle elimizi taşın altına koyduk. Yaklaşık 2 kamyon gıda ve giyim ihtiyacını Kahramanmaraş’a gönderdik. Öğrencilerimizin evlerinde hazırlayıp depremzedeler için sattığı ürünlere verdiği emek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Öğrencilerimizin kimi kek, kimi tatlı, kısır, pasta börek gibi onlarca ürün yapmış. Çocuklar depremzedeler için satıyorlar. Bunun mutluluğunu yaşıyor ve velilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bu sene TEKNOFEST’e yaklaşık 100 öğrenci ile katıldık"

Gelen davetlilere teşekkür eden Bilim Bilişimleri Teknoloji Lisesi Müdürü Kadir Demirgöz, "Daha önce TÜBİTAK ve TEKNOFEST katıldık. Bu sene ise TEKNOFEST’e yaklaşık 100 öğrenci ile katıldık. Yarışmada derece almak için büyük mücadele vermekteyiz" şeklinde konuştu.

Tarih Öğretmeni Ebru Taşdemir ise etkinliğin amacının, gelirinin depremzedelere göndermek olduğunu ifade ederek, öğrencilerin evlerinde hazırladıkları ürünleri sattıklarını belirtti.

"Ailemle birlikte mutfağa girdim"

Düzenlenen etkinlikte yer almaktan çok mutlu olduğunu söyleyen lise öğrencisi Okan Şahiner ise, "Yemek, tatlı, içecek yapıp getirdik. Ben şahsen ailemle mutfağa girip yemek yapımında yardım ettim. Tüm öğrenciler de aynı şekilde ailesine yardım etti. Ürünlerin fiyatını belirleyerek satışımızı yapıyoruz. Deprem olduğu zaman hepimiz çok üzüldük ve elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Buraya gelen depremzedelere ayrıca okulumuz burs verdi. Şimdi de deprem bölgesinde olan vatandaşlara yardım etmek için çalışmamamıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğin açılış kurdelesini Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, ilçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, ilçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Çayırova Özel Bilişim Bilimleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Adıgüzel, öğretmenler ve öğrenciler birlikte kesti.