Bu hastalığın farklı coğrafi bölgelere göre görünme yüzdesi değişiyor

Bozüyük Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Özdemir, KOAH’nın dünyada 40 yaş üzeri yetişkinlerde yüzde 10 oranında görüldüğünü belirterek, " Bu oran farklı coğrafi bölgelerde, farklı maruziyetlere göre değişiklik gösterir. Ancak, hastaların yüzde 60-85’i halen tanı almamış durumdadır" dedi.

Bozüyük Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Özdemir, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) hava yolu ya da hava keseleri (alveol) anormalliğinden kaynaklanan kronik bir hastalık olduğunu söyledi. Özdemir, "KOAH nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi kronik (süregen) solunum şikayetleri ile karakterize, kalıcı ve sıklıkla ilerleyici olan, hava yollarında tıkanma ile seyreden, erken tanı konulduğunda, önlenebilen ve tedavi edilebilen kronik bir hastalıktır. Hastalık, tüm dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden biri olup bu ölümlerin yüzde 90’ı düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) tarafından yayımlanan 2020 yılıKOAH raporuna göre ülkemizde 4 milyon KOAH hastası olduğu tahmin edilmektedir. 2024 TUİK verilerine göre solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15 oranıyla Türkiye’de en sık ölüme neden olan hastalıklar arasında 3. sırada yer almaktadır" dedi.

"KOAH’ta en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarama ve yorgunluk hissidir"

Uzman Dr. Kamil Özdemir, "KOAH’ta en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma ve yorgunluk hissidir. Nefes darlığı, KOAH’ın temel semptomudur ve kısıtlılığın da en önemli nedenidir. Genellikle anksiyete hastalığa eşlik eder. Hastalar nefes almada güçlük, göğüste ağırlık, hava açlığı veya nefes nefese kalmak şeklinde kendilerini ifade ederler. Hastanın yakınmaları, hastalığın ilerlemesi ile daha da artarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu nedenle 40 yaş üzerinde olan, sigara ve/veya tütün ürünü kullanan, nefes darlığı hisseden her bireyde KOAH düşünülmeli ve bu bireyler, mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıdır. KOAH’ın ilk semptomu genellikle kronik öksürüktür. Bununla birlikte, sigara ve/veya çevresel maruziyetlere bağlı olduğu düşünüldüğü içinhasta tarafından patolojik bir semptom olarak algılanmaz. Öksürük başlangıçta aralıklı olabilir, sonraları gün boyu devam eden ve her gün ortaya çıkan bir karakter alır. Kronik öksürük, balgamlı veya balgamsız olabilir ve balgam mevcut ise süreğendir ve genelde beyaz renktedir. Alevlenme dönemlerinde ise balgam sarı-yeşil renkte olabilir. KOAH için risk faktörlerini taşıyan bir kişide, sağlık kurum ve kuruluşlarında, basit bir test olan nefes ölçüm testi (spirometre) ile tanı kolayca konulabilmektedir. Solunum fonksiyon testi olarak isimlendirilen bu test kullanılarak hava akımında azalmaya yol açan tıkanıklık belirlenebilmekte ve KOAH’ın düzeyi belirlenebilmektedir" dedi.