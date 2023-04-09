Bu iftar yalnızca çocuklara

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geleneksel iftar programlarının yanı sıra çocukların ramazan ayının manevi atmosferini keşfetmesi, iftar heyecanını yaşaması adına 10 yılı aşkın süredir "Geleneksel Çocuk İftarı " programı gerçekleştiriliyor.

İlim Yayma Cemiyeti ve Sındırgı Belediyesi öncülüğünde başlatılan mahalle aralarında ve kapalı farklı alanlarda 200 - 300 çocukla başlayan " Geleneksel Çocuk İftarı" açık alanlara sığmaz hale geldi.

13.sü Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen "Geleneksel Çocuk İftarı " ile 3 binden fazla çocuk iftar sofrasında buluştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı şubesi işbirliği ile gerçekleştirilen iftar yemeğinde ilçe müftüsü Sami Türkel, Sındırgı belediye başkan yardımcısı Salih Durak çocuklara çeşitli dua ve ilahi yarışmaları yaptırdı.

İftar yemeğinde kurulan sahnede çocuklar tarafından çeşitli gösteriler de sunuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yemekler gönüllü öğrenciler ve vatandaşlar tarafından masalara servis edildi.

Geçmişten geleceğe ramazanın manevi atmosferi çocuklarla buluşuyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı şubesi işbirliği ile gerçekleştirilen iftar programına katılım üst seviyede gerçekleşti. Çocukların neşesinin en üst seviyede olduğunu ve onlara manevi duyguları da aşılamayı istediklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, " Sındırgıda çocuk olmak hakikaten çok güzel. Çünkü Sındırgı belediyesinin 13. düzenlediğimiz bir çocuk iftarında buluşuyoruz. Çocuklarımız hem Ramazanın ne anlama geldiğini, orucun ne olduğunu ve birbirine kaynaşmanın ne olduğunu hakikaten bu ortamda öğreniyor. Bugün 3 binin üzerinde çocukla beraber olduk insanın çocuk olmak canı istedi. Ve akşamına da onları buradan aldık bir Hacivat Karagöz eğlencelerle beraber coşkulu bir ortama taşıdık. Ramazan çok güzel ama Ramazan çocuklara Sındırgıda çok daha güzel. Çocuk iftarıyla birleştirdiğimiz ve bu gecede eğlencenin yanında çocuklarımıza dua öğretiyoruz, yarışmalar yapıyoruz ve aslında hediyelerle beraberde Ramazanın ve dini değerlerin ne olduğunu onlara anlatmaya çalışıyoruz. Hakikaten görüyoruz ki coşkuları, bize olan yaklaşımları Çocuklar o kendine verilen değeri çok iyi hissediyorlar. Kimisi tekne orucu tuttuğunu söylüyor kimisi şunu diyor ama hepsi ezanın sesi olmadan kimse orucunu açmıyor“ dedi.

Çocuklara özel düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Balıkesir İl başkanı Ekrem Başaran, Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri ve binlerce çocuk katıldı.

Çocuk iftarı öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe genelindeki vatandaşlara da iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirildi.

İftar yemeği programının ardından Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından organize edilen Karagöz Hacivat gösterisi ve orta oyunu ile çocuklar geleneksel Türk tiyatrosu ile buluşturuldu. Ödüllü yarışmalar ile çocuklar doyasıya eğlendi.