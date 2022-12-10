Bu ilçede çocuklar ve gençler çok şanslı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde gençler ve çocuklar için bütün imkanlar seferber edilerek onların hizmetine sunuluyor.

Eğitimden, spora, sosyal etkinliklere kadar birçok hizmeti gençler ve çocukların hizmetine sunan Yenişehir Belediyesi hayatın her alanında onların yanında yer alıyor.

Her zaman gençlerin yanında yer aldıklarını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Matay Spor Tesislerinde çocuklarımızla basketbol oynadık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve çocuklarımızın spor faaliyetlerine katkı sunmak, moral ve motivasyonunu artırmak için her daim yanlarında oluyoruz. Eğitimden spora sosyal aktivitelere kadar elimizden gelenin en iyilerini yapmak için çalışıyoruz. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilçemize kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, iki halı saha tesisi, iki voleybol ve basketbol sahası yapımının sözünü verdi. Bu yatırımlarında hizmete girmesiyle spor tesisleri anlamında çok önemli bir yere geleceğiz” diye konuştu.

“Öğrencilerimizin fikirlerini dinliyoruz”

Başkan Aydın, “ Bunun dışında okullarımızdaki öğrencilerimiz ile bir araya gelerek onların istek ve beklentilerini fikirlerini dinliyoruz. Onları Belediye Başkanı, Kaymakam, Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi makamlarda bir günlüğüne getirerek yapılan işlerin işleyişini görmelerini sağlıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de bundan sonrada her zaman çocuklarımızın yanında yer alacağız” şeklinde konuştu.