Bu ilçede öğrencilere ulaşım ücretsiz

Kestel Belediyesi, devlet liselerinde eğitimine devam eden ve Kestel’de yaşayan öğrencilerin yıllık ulaşım masraflarını karşılama kararı aldı. Aylık 90 lira olan BuKart abonman bedeli belediye tarafından 1 yıl boyunca karşılanacak. Belediye, geçtiğimiz aylarda üniversite öğrencilerinin de ulaşım masraflarını bir yıllığına karşılama kararı almıştı.

Sosyal Belediyecilik alanında yoğun çalışmalarını sürdüren Kestel Belediyesi, projelerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz Kasım ayında örgün üniversite eğitimlerine devam eden ve Kestel’de yaşayan öğrencilerin yıllık ulaşım masraflarını karşılama kararı alan Kestel Belediyesi, bu kez liseli gençleri unutmadı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, lise eğitimine devam eden ve Kestel’de yaşayan öğrencilerin yıllık ulaşım masraflarını karşılama kararının müjdesini verdi.

Başkan Tanır’ın bu ulaşım desteği, lise öğrencileri ve ailelerini memnun ederken başvurular 5 Ocak 2023 itibariyle tarihinde başladı.

“Öğrencilerimize olan desteği her zaman hissetirmeliyiz”

Projeye ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başında örgün üniversitelerde lisans veya ön lisans eğitimi gören öğrencilerimizin yıllık Abonman BuKartlar’ını Kestel Belediyesi olarak üstlenmiştik. Şimdi sırada liseli gençlerimiz var. Yaptığımız çalışma ve istişareler neticesinde üniversite sınavına hazırlanan gençlerimize destek olmak istedik. Kestel’de yaşayan ve lise eğitimlerine devam eden gençlerimizin yıllık abonman BuKartlarını Kestel Belediyesi olarak üstleniyoruz. Dün itibariyle başvuruları almaya başladık. Gerek sosyal medya hesaplarımızdan bizlere teşekkür mesajı gönderen, gerek belediyemizi arayarak teşekkür eden gerekse beni yolda durdurup teşekkürlerini ileten öğrenci ve velilerimiz var. Kıymetli öğrencilerimize ve değerli ailelerine bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Her zaman ve her yerde dile getirdiğimiz gibi ülkemizdeki, şehrimizdeki, ilçemizdeki, mahallemizdeki öğrencilerimize sahip çıkmalıyız. Desteklerimizi her zaman hissettirmeliyiz. Tüm liseli gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.