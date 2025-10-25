Bu ilçede yetiştirilen etler Türkiye'de beğeniyle tüketiliyor

Türkiye’de tarımdan sonra hayvancılığın en yangın olduğu Bursa’nın Yenişehir ilçesinde hayvan sayısı nüfusun iki katına ulaştı.

Tamamen doğal ortam ve meralarda yetişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesilen etleri Türkiye’nin en ücra köşelerine giderken müşteriler tarafından beğeniyle tüketiliyor.

Yenişehir Belediyesi, üretici ve tüketici memnuniyetini arttırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yenişehir’de hayvancılık oldukça önemli bunun için mezbahamızda hızlı bir yenilik yaparak ekipman ve bir çok noktada yenilik sağladık. Mezbahamız ilçe tarım müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürekli denetleniyor. Uzman veteriner hekimlerimiz ve kesimcilerimizle hayvan üreticilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. İlçemizin dört bir yanında özenle doğada yetiştirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız buradan Türkiye’nin birçok noktasına gidiyor. Kesilen hayvanların her kesimden takdir görmesinin sebebi lezzeti ve kalitesidir" dedi.

Başkan Özel, " Yenişehir’in nüfusu 55 bin iken ilçemizde büyükbaş hayvan sayısı 38 bin küçükbaş hayvan sayısı 64 bindir. Bin 800 büyükbaş 600 küçükbaş işletmesinin bulunduğu ilçemiz hayvancılık alanında gelişmesi ve Yenişehir’i hayvancılığın Başkenti yapmak ve üreticilerimiz için üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışacağız" diye konuştu.