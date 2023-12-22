Bu ilçedeki çocukların yarısı robotik kodlama ve yazılım öğrendi....

Bursa’da 102 bin nüfusu bulunan Gürsu İlçe Belediyesi, Avrupa Birliği’nden aldığı 32 milyon liralık hibe sayesinde gençlere kodlama, yazılım, tasarım, mühendislik ve sanat eğitimleri veriyor. Yaklaşık 15 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisinin bulunduğu ilçede 7 bin 500 çocuk, robotik kodlama ve yazılım kursuna katıldı. Geleceğin mesleği olan bilgisayar ve yazılım mühendisliği için altyapıyı oluşturan Gürsu Belediyesi, lise çağında da öğrencilerin bu eğitimlerine destek olacak. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "7 bin 500 çocuğumuza kodlama ve yazılım eğitimi verdik. Tasarım, mühendislik ve sanat kurslarımız da sürüyor" dedi.

İlçedeki 15-16 bin öğrenciden 7 bin 500 çocuğun robotik kodlama, 3B tasarım, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında eğitim almalarını sağlayan Gürsu Belediyesi’nin ’Üreten Çocuklar Atölyesi’, elde ettiği başarıdan dolayı Avrupa Birliği’nden 1 milyon Euro hibe kazandı. Gençlerin nitelikli istihdama yönelik çalışmaları çerçevesinde faaliyet veren Kollektif Kariyer Merkezi ile 4 bin gencin iş sahibi olmasını, EURO Desk ile de yüzlerce gencin yurt dışında eğitim almalarına da imkan sağlayan Gürsu Belediyesi, 2019 yılında hizmete aldığı Üreten Çocuklar Atölyesi’nde de bugüne kadar ilçedeki okula giden yaklaşık ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yarısına robotik kodlama, 3B tasarım, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında ücretsiz eğitim verdi.

Steam eğitimlerinden faydalanan çocuklar, blok tabanlı kodlama ve 3B tasarım ve 3B yazıcı ile baskı alma işlemleriyle keyifli anlar yaşarken, geleceklerindeki hayallerini de şekillendiriyor. Atölyede ayrıca, grupla psikolojik danışmanlığı, eğitim destek, koruma faaliyeti, ebeveynler için farkındalık arttırma seminerleri, rol model seminerleri, hayat becerileri seminerleri ile psiko sosyal destek ile akran zorbalığı sorunlarının da çözümüne yönelik çalışmalar konusunda da rehberlik hizmetleri veriyor.

Çocuklara özel düzenlenen atölye ve seminerlerde 7- 13 yaş arasındaki gençlerin geleceğe dönük teknolojik bilgi ve becerilerinin alt yapıları şekillendirilmiş olduğunu belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çocuklarla beraber eğitimlere katıldı. Işık, “Atölyemiz çocuklara yönelik yaptığımız en verimli projelerden birisi oldu. Yaklaşık yedi bin çocuğa ulaştık ve birbirinden değerli eğitimler verdik. Kıymetli olan ise teknoloji ve mühendislik odaklı bir eğitim süreci oluşturmayı sağlayabilmemiz” diye konuştu.

Gürsu ilçesinde yaklaşık 16 bin ilk ve orta okul öğrencisi olduğunu ifade eden Başkan Işık, "Biz bu kardeşlerimizin yaklaşık yarısını eğitim verdik. Buradaki bütün hedefimiz, bütün çocukların kendilerini geliştirerek iyi bir mühendis olabilmelerin sağlamaktır. Dezavantajlı gruplara destek hedefiyle yaptığımız projeyle bugüne kadar 770 bin euro ilçeye kazandırdık. 2024 yılında da 230 bin euro geldiğinde, 1 milyon euroluk gençlerimize ve öğrencilerimize eğitim vermiş olacağız. 4 eğitmenimiz var. Bütün çocuklarımızın eğitim görmesini ve alt yapılarını hazırlamalarını sağlıyoruz. Çocukların okullarını daha çok sevmeleri için çabalıyoruz. Farklı başarılarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Gençlerin eğer becerilerini ortaya çıkarabiliyorsak, ileriki eğitim döneminde de mühendis veya üst düzey yazılımcı olmalarının zeminini hazırlamış oluyoruz" dedi.

Gürsu Belediyesi gençlere yönelik kurduğu ve Avrupa Dayanışma onaylı Dijital Yetkinlik Merkezi, Eurodesk ve Kollektif Kariyer Merkezi ile gençlerin donanımlı ve nitelikli şekilde hayata atılmalarını sağlıyor. Avrupa Dayanışma onaylı merkezlerde 9 binin üzerinde genç dijital, e-pazarlama, girişimcilik eğitimi alırken, Kollektif Kariyer Merkezi 3 binden fazla kişiye iş sahibi yaptı.