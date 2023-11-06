Bu işbirliği ile nitelikli öğrenciler yetişecek

SUBÜ ve Özel Adatıp Hastanesi arasında uygulama becerisine sahip nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Özel Adatıp Hastanesi arasında +1 Eğitim Modeli çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Özel Adatıp Hastanesi Genel Müdürü H. Ozan Yaşar tarafından imza altına alınan protokelle SUBÜ öğrencileri ‘Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim’ dersi çerçevesindeki iş dünyası uygulamalarını Özel Adatıp Hastanesi’nde ve bağlı sağlık tesislerinde yapabilecekler. Protokolle öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmek; sağlık ekibi ile iş birliği içinde olmak ve iletişim becerilerini kazandırmak; görerek, yaşayarak ve yaparak öğrenmeyi, hizmet verecekleri sağlıklı, hasta birey ve toplumla iletişim halinde olmalarını sağlamak; laboratuvar ortamında göremeyecekleri gelişmiş ve güncel sağlık teknolojilerini tanımaları amaçlanıyor.

Sakarya’da bir marka haline gelen ve farklı şehirlerde de hizmet sunan Özel Adatıp Hastanesi ile protokol imzalamaktan memnuniyet duyduklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “+1 Eğitim Modelimiz ve sunduğu katkılar hızlı bir şekilde yayılıyor. Bugüne kadar bu anlamda birçok önemli işletme ve kamu kurumu ile iş birliği protokolü imzalamıştık. Binlerce öğrencimiz iş yeri uygulamasını bu şekilde yapmıştı. Şimdi önemli bir iş birliğine daha imza attık. Bu protokol özellikle Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerimiz için fayda sağlayacak. Bunun yanında halkla ilişkiler, muhasebe, yönetim ve daha birçok alandaki öğrencilerimiz de yararlanabilecek. İlgileri ve bilginin beceriyle bütünleşmesine verdikleri önem için Özel Adatıp Hastanesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli ile ihtiyaç duydukları nitelikli çalışanlar yetiştirdiğini kaydeden Özel Adatıp Hastanesi Genel Müdürü H. Ozan Yaşar, “Aslında iş dünyasının günümüzde yaşadığı en büyük krizlerden birisi uygulama becerisine sahip nitelikli çalışan sorunu. Doğrudan bu sorunun çözümü için çalışan, Türkiye’de bunu en iyi uygulayan ve şehrimizde bulunan bir üniversitenin olması bizler için önemli bir avantaj sağlıyor. Bu anlamda SUBÜ ile iş birliği protokolü imzalamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sağlık teknolojileri her geçen gün gelişirken insan kaynağının da bu doğrultuda yenilikleri takip ederek yetişmesi büyük önem arz ediyor. SUBÜ’nün müfredatlarını iş dünyasının talepleri doğrultusunda sürekli olarak yenilemesi büyük bir artı yön. Biz bir yandan öğrencilerin uygulama becerisi kazanmasına katkı sağlarken bir yandan da sektördeki gelişmeleri üniversite ile yakın temas kurarak aktarmayı dikkate değer buluyoruz” şeklinde konuştu.