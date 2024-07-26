Bu kadarı 'pes' dedirtti... Markette telefon hırsızlığı kamerada

Bursa’da bir markete müşteri gibi gelen hırsız, market sahibinin yerinde olmamasını fırsat bilerek kasada duran telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde bir markette meydana geldi. Akşam saatlerinde markete müşteri gibi giren hırsız, market sahibinin yerinde olmadığını fark etti. Rahat tavırlar ile çevreyi gözetleyen hırsız, boşluk bulduğu esnada kasanın üstünde bulunan cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Kasaya geldiğinde telefonunu göremeyen market sahibi, güvenlik kameralarına baktığında durumu anladı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerası ile kayda alındı.