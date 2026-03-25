Bu kadarı da pes dedirtti

Bilecik’te doğaya gelişi güzel bırakılan plastik atıklar, tarım arazilerini ve yaşam alanlarını adeta çöplüğe çeviriyor.

Bilecik merkeze bağlı Selöz Köyü yolu üzerinde kanal boyunda kimliği belirsiz kişiler tarafından dökülen plastik atıklar çevre felaketinin boyutunu gözler önüne serdi. Bölge halkı ise duruma tepki göstererek, yetkililerin uzun süredir bu soruna müdahale etmemesinden şikâyet ettiler. Acil ve kalıcı çözüm talep eden çevre sakinleri, çevre denetimlerinin yetersizliğini ve sorumsuzluğun ulaştığı noktayı açıkça ortaya koyduğu söylediler.

"Vatandaşlar bunları tutuştursa kolay kolay sönmüyor, sönmeyen bir malzeme"

Çevrede evi olan Taner Uçar, çevreyi kirletenlere karşı yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı ve gerekli temizlik çalışmalarının ne zaman başlatılacağı ise belirsizliğini koruduğunu söyleyerek, "Duyarsız vatandaşlar gördüğünüz gibi plastik kasaları getirip buraya dökmüşler. Yani bu plastikler doğada kolay kolay kaybolmuyor, yaklaşık 100 yılı buluyor. Yani bu çöpleri daha farklı yerlere atabilirler, getirmişler buraya bir kamyon çöpü dökmüşler. Yani burada ileride bizim evlerimiz var. Vatandaşlar bunları tutuştursa da kolay kolay sönmüyor, sönmeyen bir malzeme. Görüyorsunuz, ormanın içinde doğaya zararı var. Bilecik Belediyesi ve Çevre Şehircilikten bu konuyla ilgili yardım, destek istiyorum. Burada, Selöz Köyü’nün girişinde, Çakırpınar Köyü güzergahında kamera var. Bilecik merkezden gelirken kamera var, gölette kamera var. Yani bu vatandaşların araştırılıp, kamerada kimin döktüğü tespit edilip cezai işlem uygulanmasını istiyorum. Çünkü bu şekilde bu iş, arkadaşlara ceza yazılmadığı müddetçe, araştırılmadığı müddetçe vatandaş sağa sola dökmeye devam edecek" dedi.