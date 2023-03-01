Bu kadarına da pes dedirten görüntü

Bilecik'te bir çeşmenin lavabosuna atılan kağıt bardaklar, çöp ve izmaritler gibi atıklar kötü görüntüye neden olurken, bu kadarına da pes dedirtti.

Bu kadarına da pes dedirten görüntü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Bilecik’te bir çeşmenin lavabosuna atılan kağıt bardaklar, çöp ve izmaritler gibi atıklar kötü görüntüye neden olurken, bu kadarına da pes dedirtti.

Bilecik’te kent merkezinde bulunan Atatürk Parkı önündeki çeşmenin lavabosuna duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çöp ve izmaritler kötü görüntüye neden oldu. Duyarlı vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken, çeşmeyi günde yüzlerce kişinin kullandığını herkesin daha duyarlı olması gerektiğini belirttiler.