Bu kesinti saatlerce sürecek

BEDAŞ, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile Silivri'nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yapacak. Kesinti detayları şöyle

Bu kesinti saatlerce sürecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

10 OCAK 2023 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, DİDEM, KADRİ HASEKİ, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, LALE, LEYLA, MEDİNE, TESTİ, YUDUM, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇETİN EMEÇ sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah BÖĞÜRTLEN, KALEKAPI, YORULMAZ, ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ÜSTÜN sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINÇEŞME sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah BAŞÖĞRETMEN sk bölgelerinde 10/01/2023 13:00:00 - 10/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberin Devamı İçin Tıklayın
1
2