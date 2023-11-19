Bu kesintiler 8 saat sürecek

20 KASIM 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BUCAK, EYLEM, HİRA, KADER, KAYA, KERVAN, KORKUT, OZAN, REŞİTPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ÖZNUR, İNÖNÜ, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 20/11/2023 09:00:00 - 20/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 20/11/2023 09:00:00 - 20/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, BATTALBEY, EMEKTAR, GÜRHAN, HASANKEYF, NURCİHAN, PASİNLER, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TARSUS, VEZİRKÖPRÜ, YILDIZELİ, ZEYLAN, ÇAVDARLI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 20/11/2023 09:00:00 - 20/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKEVLER, AKÇAKOCA, ATAHAN, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, DRAMAN, EBRULİ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HIZIRREİS, KARALAR, KARAYEL, KUYUBAŞI, KİRİŞHANE, MERCİMEK, NURCİHAN, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YURTSEVEN, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜVEN, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 20/11/2023 09:00:00 - 20/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 20/11/2023 13:00:00 - 20/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 20/11/2023 13:00:00 - 20/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.