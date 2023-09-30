Bu kez motoru değil üzerindeki brandayı çaldılar
Bursa'da sokak arasında ilerleye şüpheli bir kişi, gördüğü motosikletin üzerindeki brandayı, etrafı kolaçan ettikten sonra çalıp kayıplara karıştı. İlginç hırsızlık kameraya anbean yansıdı.
Bursa’da sokak arasında ilerleye şüpheli bir kişi, gördüğü motosikletin üzerindeki brandayı, etrafı kolaçan ettikten sonra çalıp kayıplara karıştı. İlginç hırsızlık kameraya anbean yansıdı.
Merkez, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesinde ara sokaklarda ilerleyen şüpheli kişi, bir evin önüne park edilmiş motosiklet fark etti. Şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra motosiklete yaklaşarak üzerindeki brandayı alıp kayıplara karıştı. Motosiklet sahibi sabah uyandığında, aracın üzerini kapattığı brandayı göremeyince güvenlik kameralarını izledi. Şüphelinin brandayı alıp kayıplara karıştığı gören sahibi adeta şok yaşadı.