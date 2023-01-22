Bu konutlar sağlık çalışanlarının

Kocaeli’de sağlık çalışanları için hayata geçirilen Sağlık Kent Konutları’nda çalışmalar devam ediyor. Pandemi döneminde özveriyle çalışarak salgın sürecinin atlatılmasında büyük rol oynayan sağlık personeli, evlerine kavuşacakları günü iple çekiyor.

Büyükşehir iştiraklerinden Kent Konut A.Ş. tarafından sağlık çalışanları için projelendirilen Sağlık Kent Konutları’nda inşaat sürüyor. Kartepe’de hayata geçirilen projede, evlerin kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, ince imalatlar hızlı şekilde yapılıyor. Tüm blokların temel betonunun atıldığı konutlarda kısa süre içinde çatı ve cephe imalatlarına başlanacak.

Sağlık Kent Konutları projesinin toplam arsa alanı 36 bin 93 metrekare. Alanın 12 bin 592 metrekaresinde binalar konumlandırılacak. Projenin 7 bin 550 metrekaresi yeşil alan, 915 metrekaresi çocuk oyun alanı ve spor alanı, 15 bin 36 metrekaresi ise yol ve otopark olarak kullanılacak.

İçerisinde basketbol sahası, açık hava spor aletleri, pergolalar, oturma grupları, çocuk oyun alanları ve açık otopark bulunacak. Sağlık Kent Konutları, 52 adet 1+1, 350 adet 2+1 ve 100 adet 3+1 daire olarak planlandı. Anahtar teslimi şeklinde planlanan proje, 13 blokta 502 daireden oluşacak.