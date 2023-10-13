Bu maçta kazanan dostluk oldu

Kocaeli protokolü, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun organize ettiği basketbol maçında bir araya geldi. Keyifli anlara sahne olan karşılamada kazanan dostluk oldu.

Kocaeli kent protokolü, Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen basketbol maçında bir araya geldi. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun organizasyonunda ve Çayırova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen basketbol karşılaşması,

Amatör Spor Haftası çerçevesinde düzenlendi.

Organizasyona Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, daire başkanları birim müdürleri ve gazeteciler katıldı.

Keyifli anlara sahne olan basketbol maçında, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncuları Oğuz Savaş ve De’Jon Davis de kent protokolüne eşlik etti. Dolu tribünler önünde oynanan basketbol maçında, protokol üyelerinin attıkları basketler büyük alkış aldı. 2 periyot üzerinden oynanan karşılaşmanın sonunda kazanan dostluk oldu.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Amatör Spor Haftası çerçevesinde ev sahipliğini yaptığımız ve çekişmeli geçen basketbol müsabakasında basketlerimizi dostluk için attık. Tüm katılımcılarımızı tebrik, Çayırovalı sporsever kardeşlerimize ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.