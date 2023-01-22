Bu mağaza ve marketten binlerce kişi faydalandı

Sakarya’da Sosyal Sevgi Mağazası ile Sosyal Market, 2022 yılında binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzünü güldürdü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Sevgi Mağazası ile Sosyal Market, 2022 yılı süresince ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Sosyal Market’ten bin 253 aile ihtiyaçlarını karşıladı. 2 bin 298 kişiye de 13 bin 684 giysi ve ayakkabı gibi kıyafetler de Sosyal Sevgi Mağazasından temin edildi. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların Sosyal Gelişim Merkezi’ne başvuruda bulunması gerektiği öğrenildi.