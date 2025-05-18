Bu Mahallelerde Oturanlar Dikkat! 20 Mayıs'ta Elektrik Yok

Silivri’nin birçok mahallesinde 20 Mayıs 2025 Salı günü planlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle saat 09:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Silivri’de 20 Mayıs 2025 Salı günü, elektrik şebekesinde yapılacak planlı bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında birçok mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilecek.

Kesinti yapılacak bölgeler ve nedenleri şöyle:

Selimpaşa Mahallesi:

6043. ve 6060. sokaklarda saat 09:00 – 11:00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Ortaköy Mahallesi:

Mormenekşe ve Koray sokaklarda saat 09:00 – 17:00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle kesinti olacak.

Balaban, Gümüşyaka ve Mimar Sinan Mahalleleri:

Aralarında Acısu, Akdeniz, Aktürk, Arpa, Barınak, Demiryurt, Güllü, Karadeniz, Mahinur, Rüya, Saat, Serhat, Yunus Nadi, Ziyaret ve benzeri sokakların da bulunduğu çok sayıda bölgede saat 09:00 – 17:00 arasında ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması yapılacak.

Balaban, Mimar Sinan ve Sancaktepe Mahalleleri:

Aksu, Altıevler, Böğürtlen, Dinamik, Kalite, Mutlugül, Palandöken, Üzümbağı, Yeşilova, Yeşilçam ve benzeri çok sayıda sokakta saat 09:00 – 17:00 arasında kapsamlı havai hat bakımı yapılacak.