Bu mahallelerde yaşayanlar dikkat! Elektrik kesintisi saatler sürecek...

29 EYLÜL 2023 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah DOĞUHAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAKİ, BEKA, DOĞA, DİLA, HİLMİ ÇALIŞ, OVAYENİCE, SEMAZEN, SIRMA ÇIKMAZI, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ÇATALCA sk bölgelerinde 29/09/2023 09:00:00 - 29/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FATİH ÇANTA mah Millet caddesi bölgelerinde 29/09/2023 09:00:00 - 29/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce - MİMAR SİNAN mah Köstemir caddesi Mimar sinan caddesi bölgelerinde 29/09/2023 09:00:00 - 29/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MODERN, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/09/2023 10:00:00 - 29/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GİRGİN sk / MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYDAN, AYŞE HANIM, AŞKIN, BASIN, BEYAZIT, BORA, BOĞAZİÇİ, BUCAK, DENİZALTI, DEVRİM, DOKTOR TAHSİN YUSUFOĞLU, DOĞUŞ, DİKKAYA, DİNÇER CEBECİ, EBRU ELA, EGE, ENSAR, ERBAA, EVRA, EYLEM, FERİT GÜNDOĞAN, FEYYAZ ALTINORAK, FİDAN, GARDENYA EVLERİ, GELİNCİK ÇIKMAZI, GURBET, GÜL, GÜMÜŞLÜK, GÜRSU, HABER ÇIKMAZI, HAMLE, HANIMELİ, HASAN ÜSTÜN, HAYRİYE, HAZAL, HEMŞİN, HÜRREM, HİDAYET ÇIKMAZI, HİRA, KADER, KADRİ TEZEL, KAMER, KARAKAŞ, KAYA, KERVAN, KIRÇEŞME, KORKUT, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, MEHMET ÖZHÜSREV, MÜRVET, MİMAR SİNAN, NADİDE, NARDENK, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, NİLAY, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, OZAN, OĞUZHAN, PARK, PIRILTI, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, REŞİTPAŞA, SARAYKÖY, SARDUNYA, SEDAT AKINCI, SELİM ÇELİKHAN, SERAP, SEVGİ, SIRAT, SÜLEYMAN AYGEN, SÜLEYMAN GİRGİN, TAŞKIN, ULAŞ, UYGUÇ, UĞUR, UĞUR DÜNDAR, YAŞAM, YETKİN, YONCA, YÜNEM, ZAFER KIZILTAN, ZENGİN, ÇAYIRDERE, ÇAĞLAYAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ÖZMEN, ÖZNUR, İLKNUR, İNCİ, İNÖNÜ, ŞADIRVAN, ŞEHİT MEHMET DURACA sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, AKDİYEN, ALIÇ, ALİŞ SORUCU, ARAS, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAYKARA, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, BEHRAM ÖZSOY, CANİK, DENİZ, DENİZCİ, DENİZEVLER, DENİZKENT, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, ERGUVAN, ERGÜL, FAHRETTİN YETKİN, FERMAN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HAYRAT, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAO bölgelerinde 29/09/2023 14:00:00 - 29/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

