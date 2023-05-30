Bu merkez can dostlara 'şifa' oluyor

Derince Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Derince Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda hizmet verilebilmesi için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi projesi hayata geçirildi. Yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen merkez, bünyesinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarını barındırıyor. Merkezi ilçedeki öğrenciler de sık sık ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi oluyor.

Sokak hayvanlarının ön tedavilerinin yapıldığı Derince Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni son olarak Çenesuyu İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.