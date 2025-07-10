Bu merkez çocukların geleceğine umut olacak

Başiskele’de geleceğin hazinesi çocukların küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve geçmişten günümüze çocukluğun izlerini taşıyan oyuncakların yer alacağı Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi’nde çalışmalar sürüyor.

Kentte eğitimden kültüre, spordan sanata, bilimden teknolojiye kadar birçok alanda Başiskele’nin şanslı çocuklarına büyük yatırımlar yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ikinci dönemi seçim beyannamesinde de yer alan Başiskele Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi’ni ilçeye kazandırıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi anlamlı bir günde ihtişamlı bir törenle temeli atılan yeni dev projede inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip olacak çocukların yeni cazibe merkezi, taban alanı yaklaşık bin 400 metrekare ve 2 katlı olarak inşa edilecek.

Çocukların güven ve huzurla kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği onbinlerce çocuk kitapların yer alacağı çocuk kütüphanesi, geçmişten günümüze uzanan çeşitli oyuncak koleksiyonlarının sergileneceği müze, etüt merkezi (serbest çalışma alanı), farklı konseptlerde atölye sınıfları, yaklaşık 100 kişilik söyleşi salonu, mescit ve idari ofislerin yer alacağı projenin, avlu kısmında ise etkinlik alanları ve kafe bulunacak.

Hem eğitici hem de eğlenceli bir alan sunarak ilçeye kültürel bir zenginlik katacak yeni proje ile çocuklar, kütüphane bölümünde minikler kitap okumanın ve ders çalışmanın keyfini yaşayacak, etüt merkezlerinde ödev ve derslerini yapabilecek, çeşitli atölye çalışmalarına katılacak, müze kısmında ise nostaljik oyuncakların büyülü dünyasında güzel bir yolculuğa çıkacaklar.