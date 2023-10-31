Bu merkez düğünlerin yeni adresi olacak

Başiskele'de düğünlere, sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapması amacıyla inşa edilen Kullar Yaşam Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor.

Bu merkez düğünlerin yeni adresi olacak
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Başiskele’de düğünlere, sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapması amacıyla inşa edilen Kullar Yaşam Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor.

Mehmetağa Mahallesi’nde yer alan Kullar Kültür Merkezi’nin yerine modern, estetik, özgün mimarisiyle daha kullanışlı yaşam merkezi yapılıyor. Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak yeni Kullar Yaşam Merkezi’nde 400 kişilik düğün salonu, kır düğün salonu, 3 eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer salonu, fuaye sergi salonu ve otopark alanları yer alacak. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan Kullar Yaşam Merkezi’nde son olarak dış cephe montajı yapılıyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman