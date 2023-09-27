Bu merkez hem tasarruf hem hız sağladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, baskı maliyetlerinde büyük oranda tasarruf sağlayan yeni kurdukları Dijital Baskı Merkezini tanıtarak, "Yeni baskı makinemiz ile her türlü baskıyı yaparak hem tasarruf hem de daha hızlı iş üretme imkanını sağladık. Bu makine çok kıymetli" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni Dijital Baskı Merkezini tanıttı. Dijital Baskı Merkezinde açıklamalarda bulunan Fatma Kaplan Hürriyet, "Göreve geldiğimizden bu yana belediyemizin kaynaklarını doğru kullanmak ve kaynaklarımızı korumak adına tasarruflu üretim yapmak için ciddi çaba harcıyoruz. Herkesin bildiği üzere birçok üretim mekanizmamızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ya da kiramalar yerine dışardan hizmet almak yerine kendi öz gücümüzü artırmaya çalışıyoruz. İş makinelerimizi, kamyonlarımızın satın alma süreçlerini bütün İzmitliler duydu ve biliyor artık. Birçok atölyemizi büyüttük. Satın almak yerine atölyelerde üretmeyi tercih ediyoruz. Şimdi yeni bir ihtiyacımızı yine kendi öz kaynaklarımızla karşılamak üzere bir yola çıktık. Özellikle en çok giderlerimizden birisi olan baskı işleri, dışarıda yaptırdığımız birçok billboard, vinil afiş ve dijital baskı işlerimizi kendimiz üretebileceğiz. Fakat biz göreve geldiğimizden itibaren bunu nasıl kendi imkanlarımızla yaparız, daha uyguna veya nasıl tasarruf ederiz diyerek bunları kendimize dert ettik. Ama artık son model ve her türlü özelliğe sahip dijital baskı makinasını açık ihale yöntemiyle satın aldık" dedi.

"Bu makine çok kıymetli"

Yeni merkezin tasarruf sağlayacağına dikkat çeken Başkan Hürriyet, "Yeni baskı makinemiz ile her türlü baskıyı yaparak hem tasarruf hem de daha hızlı iş üretme imkanını sağladık. Bu makine çok kıymetli bir makine. Birçok baskı merkezinde olmayan bir makine ve bu makinenin alımıyla birlikte ve alanın yeniden düzenlenmesiyle birlikte artık İzmit Belediyesine ait dijital bir baskı merkezimiz oluştu. Dijital baskı makinemiz 4 ana renk ile çok büyük baskılar yapabildiğimiz, çok büyük billboardlar ve vinil afişler basabilecek bir makine. Kurulan bu dijital baskı merkezi ile hem istihdam oluşturduk hem de birçok atıl malzemeyi tekrar kullanılır hale getirdik. İhtiyacımız olan bilgisayar masa ve sandalyeleri kurum içerisinden tedarik edip, yeniden satın alma yapmayarak burada bir dijital baskı merkezi oluşturduk. Bu baskı merkezimiz ile birlikte 100’den fazla olan billboard ve reklam alanlarımızda duyurular ve etkinliklerimiz için bu işlerimizi 2 gün kadar kısa bir sürede yapmak mümkün hale geldi. Faaliyete geçirdiğimiz ve bir süredir kullandığımız baskı makinemiz ile yaptığımız baskılar bizim kendi öz kaynaklarımızla olan ve satın aldığımız ve şu anda İzmit Belediyesi malı haline gelen bu profesyonel makine ile dışarıdan hizmet almaksızın yaptırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.