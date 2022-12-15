Bu merkezde hem kedi ve köpeklerin hem de kuşların yuvası olacak

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 6 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmalar sürüyor. Merkezde kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşların da yuvası olacak.

Başiskele Belediyesi tarafından Sepetlipınar Mahallesi’nde Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi inşa ediliyor. Sokak hayvanlarının tedavi, bakım, beslenme ve rehabilitasyonu gibi daha birçok ihtiyacının karşılanacağı bakımevi, 6 bin 100 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Merkezde, 2 veteriner odası, ameliyathane, barınaklar, muayene odası, seminer odası ve bekleme odası yer alacak. Aynı zamanda merkezde, kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşların da yuvası olacak. Kentteki yabani hayatın korunması, kuş popülasyonunun çeşitlenmesi ve artırılması için kuş yuvaları da yer alacak.

Hayvansever vatandaşları da düşünen Başiskele Belediyesi, çocukların güzel ve eğlenceli vakitler geçirebilmesi için alana çocuk oyun parkı da yapacak.