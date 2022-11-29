Bu meydan Yarımca'nın çehresini değiştirecek

Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’ne içinde kafeterya, kütüphane, sağlık ocağı, muhtarlık binası, yürüyüş yolları ve çok amaçlı salonların olacağı Kent Meydanı inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi’nin birlikte Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde hayata geçireceği Yarımca Kent Meydanı projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje çerçevesinde 75. Yıl Cumhuriyet Parkı da yenilenecek. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, beraberindeki Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve Levent Yılmaz ile birlikte Kent Meydanı’nda incelemelerde bulunarak, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kent Meydanı projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Söğüt, "Burada bulunan bina eski bir yapıydı. Sağlık ocağımızı ve muhtarlığımızı geçici olarak başka bir yere aldık. Buranın yıkımını gerçekleştirdik ve hızlıca enkazı da kaldırdık. Buraya meydan içerisinde iki katlı yapı yapacağız. Alt kısmı kafeterya ve kütüphane, üst kısmı da sağlık ocağı ve muhtarlık binamız olacak. Etrafı da vatandaşlarımızın oturabileceği, dinlenebileceği kent mobilyaları bulunacak. Park ile bütünleştiğinde ise proje çerçevesinde otopark, ahşap köprü geçişleri, yürüyüş yolları, çok amaçlı spor sahaları, çocuk oyun alanları da olacak. 12 dönümlük alanda ciddi bir proje. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a da teşekkür etmek istiyorum, projenin hayata geçmesinde emeği büyük gerçekten. Meydan ve park bir bütün proje olarak ele aldık. Ayrıca camimizin tek minaresi vardı onu da çift minare yapacağız" dedi.