Bu panelde deprem gerçeği konuşuldu

Kocaeli’de düzenlenen panelde hem deprem gerçeği hem de depremin hukuki boyutu ele alındı. Panele katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, "Bu panelden ortaya çıkacak olan sonuçlar Kocaeli’mizin geleceği acısından bizlere veri oluşturacaktır" dedi.

Kahramanmaraş depremlerinin 120. gününde Kocaeli’de "120. Gününde Kocaeli’den Depremlere Bakış ve Depremin Hukuki Boyutu Paneli" gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen panelde, depremlere yönelik birçok veri ortaya çıkarılırken, depremin ortaya çıkardığı hukuki boyut da ele alındı. Kocaeli Kongre Merkezi fuaye alanında 1999 Gölcük ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisi de yer aldı.

"Yardımlar hiçbir sorun yaşamadan deprem bölgelerine ulaştı"

Panelin açılışında konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, "6 Şubat’ta büyük bir depreme uyandık. Depremden birkaç saat sonra sayın valimiz deprem bölgesine hareket etti. Kocaeli’den olağanüstü bir seferberlikle yardımlar hiçbir sorun yaşamadan deprem bölgelerine ulaştı. Bunda meslektaşlarım vali yardımcıları, ilçelerde kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, ticaret odaları, OSB’ler ve Kocaeli halkının tümünün sayesinde oldu. Biz bir yardım talebinde bulunmadık sadece gelen yardımları organize etmeye çalıştık. Gençlerimizle karınca misali çalışarak sorunsuz bir şekilde yardımları organize ettik" dedi.

"Deprem sonrasında da inanılmaz şeyler gördük"

Depremin üzerinden 4 ay geçtiğini ancak yaraların hala taze olduğuna dikkat çeken Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Biz Kocaeli Üniversitesi olarak deprem öncesinde de deprem sonrasında pek çok inisiyatife imza attık. Kocaeli Üniversitesi olarak deprem öncesine yönelik birçok programlar gerçekleştiriyoruz. Çeşitli senaryolarla deprem ve diğer afetlere yönelik tatbikatlar yapıyoruz. Hatta oluşabilecek senaryolar içerisinde üniversitemizdeki hastanemize yol ve trafik açısından gelebilecek yoğunluğun planlamasını dahi yaptık. Kampüs içerisindeki yolların açılması için Büyükşehir Belediyemizle işbirliği yaptık. Deprem sonrasında da inanılmaz şeyler gördük. Biz öğrencilerimizi, çocuklarımızı hep Y kuşağı, Z kuşağı gibi isimlendirmelerle değerlendiriyorduk ama deprem sonrasında gördük ki çocuklar köklerine çekiyor. Bizim Anıtparktaki yerleşkemizde öğrencilerimiz, çocuklarımız inanılmaz gayret gösterdi" şeklinde konuştu.

"Bu panelden ortaya çıkacak olan sonuçlar Kocaeli’mizin geleceği acısından bizlere veri oluşturacaktır"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler de, "2004 yılında Büyükşehir Belediye sınırları il sınırı olduktan sonra depremle ilgili çok ciddi çalışmalar gerçekleştirilmiş oldu. Özellikle imar planlarına esas zemin etütlerinin güncellemesine yönelik çalışmalar yapıldı. Yakın dönemde gerçekleşen 6 Şubat depremlerinde zemin sınıfının ne kadar önemli olduğu görüldü. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 2004-2008 yılları arasında TÜBİTAK ile Kocaeli’nin zemin sınıfının belirlenmesi için bütünsel bir çalışma yaparak, imar planlarına altlık oluşturduk. Bu panelden ortaya çıkacak olan sonuçlar Kocaeli’mizin geleceği acısından bizlere veri oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kocaeli bu sınavda başarılı oldu"

Panelin düzenleme kurulu adına konuşan Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren ise "6 Şubat ülkemizin 11 ilinde dünya depremler tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu. Çok sayıda vatandaşımız vefat etti. Bu şekilde bir depremde devlet ve millet el ele vererek en kısa sürede depremzedelerimizin yanına koşmaya başladı. Kocaeli bu sınavda başarılı oldu. Kocaeli, tüm paydaşları ve tüm dinamikleri el ele vererek bölgeye seferberlik ilan etti" dedi.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy’un moderatörlüğünde yapılan ilk oturumda Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Pazarcık ile Elbistan depremlerini ve muhtemel Marmara depreminde Kocaeli’yi değerlendirdiği sunumunu gerçekleştirdi. Japon Uzman Yoshinori Moriwaki, Türkiye ve Japonya’da deprem felaketlerini önleme farklılıklarını ele aldı. Prof. Dr. Mücahit Opan ise deprem bölgesinden izlenimler ve bölgede yapılması gerekenleri, Prof. Dr. Şerif Barış deprem gerçeği ve yapılması gerekenleri, Prof. Dr. Mustafa Yıldız ise depremin toplum ruh sağlığı üzerine çok yönlü etkileri konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Depremin Hukuki Boyutu Oturumu ise Prof. Dr. Bayram Keskin’in modaratörlüğünde yapıldı. Prof. Dr. Gürsel Öngören, kentsel dönüşümün hukuki altyapısı, Prof. Dr. Etem Saba Özmen, kentsel dönüşüm mevzuatına yönelik eleştiriler ve çözüm yolları ve Dr. Öğr. Üyesi Faruk Turinay ise müteahhidin cezai sorumluluğu konularında söz aldı. Her iki panelde de katılımcılar, akademisyenlere merak edilen noktaları sordu. Oturum sonunda panelde sunum yapan akademisyenlere plaket takdim edildi.

Katılımcılar

Panele Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Alper Dülger, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, panel konuşmacıları, akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.