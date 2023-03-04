Bu park her yaş grubuna hitap ediyor

Çayırova’da 33 bin metrekarelik alana inşa edilen ve her yaş grubuna hitap eden park vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’nın Cumhuriyet Mahallesi’ne herkese hitap eden park kazandırdı. Toplam 33 bin metrekarelik alanda planlanan ve her yaş grubunun keyifle zaman geçirebileceği özelliklere sahip park, bölge sakinlerinden de tam not aldı. Büyükşehirin Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ne kazandırdığı yeni park, bölge halkının buluşma noktası oldu. Çocuk oyun alanları, mescit, piknik alanları, kafeterya, fitness spor alanları, futbol sahası, yürüyüş yolu, oturma mekanları ve hobbit evleri gibi birçok sosyal donatının bulunduğu dev parkın 22 bin metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunuldu.