Bu parklar Serdivana renk katacak

Serdivan Belediyesi tarafından Yazlık ve Vatan mahallelerinde inşa edilen parklarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü, Yazlık ve Vatan mahallelerinde tam donanımlı bir sosyal donatı alanı olarak tasarlanan park yapım işlemleri devam ediyor. 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan ve doğası, temiz havasıyla vatandaşlara oksijen kaynağı olması planlanan parkta eşil alan, bisiklet yolu, fitness ve spor alanı, barfix spor alanı, 2 adet çocuk oyun alanı, baskı beton kaldırım alanı, oturma alanları yer alacak. Parkların yapımını yerinde inceleyen Alemdar, “Yazlık bölgemizde bu parkın 22 bin metrekaresini yeşil alan olarak planladık. Nitelikli bir alanı yaşam merkezi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.