Bu parkta 15 bin gül açacak

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçenin yaşam kalitesini artırması planlanan yatırımları teknik ekibiyle birlikte yerinde denetledi. 180 farklı türde 15 bin gülün yer alacağı Gül Bahçesi Parkı ve gençlere yönelik inşa edilen Etüt Merkezi gibi projelerin ilçeye değer katması hedefleniyor.

Başiskele Belediyesi tarafından ilçenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla toplam 20 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projelerde inşa ve peyzaj çalışmaları aralıksız sürüyor. Teknik ekibiyle birlikte sahaya inerek projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Özlü’nün ilk duraklarından biri Gül Bahçesi Parkı oldu. Parkta, 180 farklı çeşitten oluşan 15 bin gülün toprakla buluşturulacağı ve alanın bölge için önemli bir cazibe merkezine dönüşeceği belirtildi.

Çocuklara ve gençlere özel yatırımlar yükseliyor

İncelemeleri kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik eğitim yatırımlarını da değerlendiren Özlü; yapımı süren Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezini gezdi. Özlü ayrıca, doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olarak planlanan Yeşilyurt Millet Bahçesi ile gençlerin sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapacak Genc-i Âlâ Spor Salonu’ndaki çalışmaları da denetledi.

Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Yasin Özlü, projelerin tamamlanmasıyla birlikte Başiskele’nin yaşam kalitesinin daha da artacağını ifade ederek, "Başiskele’mize ve insanımıza büyük değer katacak projeleri en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.