Bu parkta yok yok

Özel terapi alanlarına sahip Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’na gençler için kaykay park da inşa edildi. Sağlıklı Yaşam Parkı tamamlandığında gül bahçesi, refleksoloji, fitoterapi ve duyusal terapi alanlarıyla bölgenin cazibe merkezi olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve özel terapi alanlarına sahip Derince Sağlıklı Yaşam Parkı hızla ilerliyor. Eski askeri hastanenin bulunduğu 45 bin metrekarelik arazi, vatandaşların şifa bulacağı yeni yaşam alanına dönüşüyor. Çalışmaların sürdüğü parka, gençler için kaykay park da inşa edildi. 45 bin metrekarelik proje çerçevesinde tenis ve basket sahasının zemin ve çevre teli imalatları yapıldı. Zemin boyasından sonra imalat tamamlanacak. Futbol sahasının çelik imalatları yapılırken, suni çim halısı da serildi. Parkı çevreleyen bisiklet yolu imalatı tamamlandı, bisiklet yolu çizgileri çizilecek. Parkı çevreleyen solüsyonlu yürüyüş yoluna ise başlandı.

Sağlıklı Yaşam Parkı projesi tamamlandığında duyusal terapi yöntemlerine uygun alanlar, koku duyusu için 900 metrekare gül bahçesi, işitme duyusu için müzik alanları yer alacak. Sağlıklı Yaşam Parkı, tat duyusu için fitoterapi alanı ile meyve ağaçları, dokunma duyusu için de refleksoloji alanı, fitness alanı, çocuk macera parkı, zekayı destekleyen duyusal oyun alanı ve dinlenme alanlarıyla, vatandaşlara keyif veren bir yer olacak.