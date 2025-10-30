Bu programla öğrenciler hem okuyacak hem de çalışacak

Bilecik’te İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrenciler hem okuyacak hem de çalışacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında görev alacak öğrenciler için kura çekimi gerçekleştirildi. Üniversite yerleşkesinde düzenlenen kura çekimi, noter huzurunda yapılırken, üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterildi. Toplam 3 bin 478 öğrencinin başvurduğu programda 677 öğrenci asıl olarak belirlendi.

İŞKUR Gençlik Programı sayesinde öğrenciler, eğitim hayatlarını sürdürürken aynı zamanda iş deneyimi kazanma, finansal okuryazarlık ve iş dünyasına hazırlık konularında kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Asil olarak seçilen öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yaparak hem gelir elde edecek hem de profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, programın öğrencilere önemli kazanımlar sunduğunu belirterek, "Gençlerimizin eğitim sürecini desteklerken onları geleceğe daha donanımlı hazırlıyor. Bu iş birliğiyle öğrencilerimizin hem ekonomik hem de mesleki anlamda güçlenmesini hedefliyoruz" dedi.