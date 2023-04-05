Bu proje ile karbon salınımı yaklaşık 1 milyon 568 bin ton azalmış olacak

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına Sakarya’daki fabrikalarının çatısına kurduğu GES ile tüm elektriğini güneşten karşılayan ESKA, yıllık karbon salınımını yaklaşık 1 milyon 568 bin ton azaltacak.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımları her geçen gün artıyor. Bu çerçevede Sakarya’da 1’nci OSB’de yer alan tesislerinden dünyanın birçok ülkesine gönderdiği doğalgaz ekipmanları ile şehrin önde gelen firmalarından olan ESKA, fabrikalarının çatısına kurduğu GES ile tüm elektriğini güneşten karşılıyor. Fabrika bu santral ile yıllık karbon salınımını yaklaşık 1 milyon 568 bin ton azaltmayı hedefliyor. Konuya ilişkin olarak kurdukları yenilenebilir enerji santrali hakkında konuşan ESKA Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çalapkulu, 1968’den bugüne üretim ve satış faaliyetlerini sürdüren, sürekli ilkleri ve yenileri gerçekleştirmiş bir firma olduklarını aktardı.

“Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmeye başladık”

Firma olarak daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için çaba gösterdiklerini aktaran Çalapkulu, “3 milyon adet üretim kapasitesi ile birçok laboratuvar ve bakanlık onaylı Ar-Ge merkezine sahip olan Sakarya’daki tesislerimizde Doğalgaz Ekipmanları alanında Türkiye’yi dünyada bir üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede de geleceğe ve gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakmak sıfır emisyon hedefi ile Sakarya 1. OSB deki fabrikalarımızın üzerinde 2 bin 253 kWp kapasiteli güneş enerji santrali kurarak güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmeye başladık. ESKA yaptığı bu hamle ile gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenli olabilmesi için doğayı koruyacak, karbon ayak izini, sera gazı salınımını, hava, su ve radyasyon kirliliğini azaltacak, küresel ısınma ve iklim değişikliği için yapılan global mücadeleye önemli bir destek verecektir” dedi.