Bu proje Serdivan'ın altyapısına güç katacak

Sakarya’da Kazımpaşa ve bölge mahallelerinin evsel atık sularını uzun yıllar boyunca güvenle taşıyacak 17 bin 500 metrelik atık su hat imalatı yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kazımpaşa bölgesinde başlatılan ve bölgedeki birçok mahalleye hizmet edecek 17 bin 500 metrelik atık su hat imalatında çalışmalarını sürdürüyor. Ana güzergahta trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve bölge esnafıyla vatandaşların mağdur olmaması için kademeli şekilde yürütülen çalışmaların 10 bin 300 metrelik kısmı tamamlandı.