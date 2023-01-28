Bu projeyle kadınlar sosyal ve ekonomik hayata kazandırılacak

“İzmit Kadın Girişimcilerini Arıyor” temalı projede eğitim almaya hak kazanan kadınlar eğitimlerini İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) ile ortaklaşa yürüttüğü Bağ Projesi’nde eğitimler devam ediyor. “İzmit Kadın Girişimcilerini Arıyor” temasıyla devam eden projede eğitim almaya hak kazanan 16 kadın eğitimlerini İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde sürdürüyor. İthalat, ihracat, kaynak yönetimi, markalaşma, ticari faaliyetlerde hukuki sorunlar ve çözüm yolları, e-ticaret gibi birçok konuda eğitim alan kadınlara alanında uzman isimler yardımcı oluyor. İthalat ve ihracat eğitimi Funda Bilgilier, Kalite Yönetimi ve Pazarlama Stratejisi eğitimi de Ersan Durgut tarafından verildi. Eğitimler her hafta cuma günü İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) devam edecek.