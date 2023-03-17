Bu salon gençlerin yeni adresi olacak

İzmit Belediyesi, Alikahya’da hayata geçireceği 150 kişi kapasiteli çok amaçlı spor salonu çalışmalarında sona yaklaştı.

İzmit Belediyesi, geleceğin sporcularının yetişeceği Atatürk Spor Salonu projesinde sona geldi. İzmit Belediyesi, yapımını tamamlanmak üzere olan Atatürk Spor Salonu’nun kısa süre içerisinde açılışını gerçekleştirecek. 570 metrekare alanda inşa edilen 150 kişi kapasiteli çok amaçlı spor salonu voleybol, basketbol gibi birçok spor dalına ev sahipliği yapacak.