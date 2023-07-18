Bu sefer sanayi esnafının sıkıntı ve talepleri dinlendi

Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi tarafından düzenlenen halk toplantılarında, sıkıntı ve talepleri dinleniyor.

Pazaryeri ilçesinde vatandaşların taleplerini düzenledikleri halk toplantılarıyla yerinde çözüm üreten Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi bu ayki toplantısını Sanayi sitesi esnafları için düzenledi. İlçe Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, sanayi sitesi esnafının sıkıntı ve taleplerini dinledi. Kurum amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda vatandaşların talepleri ve sorunları not edildi.