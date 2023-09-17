Bu seferki kesinti 8 saat sürecek

18 EYLÜL 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 18/09/2023 09:00:00 - 18/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 EYLÜL 2023 SALI

SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah AKÖREN sk bölgelerinde 19/09/2023 09:00:00 - 19/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 19/09/2023 09:00:00 - 19/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah AKYURT, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, GAZZE, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ sk bölgelerinde 19/09/2023 09:00:00 - 19/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU sk bölgelerinde 19/09/2023 09:00:00 - 19/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.