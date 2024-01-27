Bu sepetin ünü Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'e kadar dayandı

KOMEK, ünü Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’e kadar dayanan Karamürsel sepeti örücülüğü branşında kadınlara hem eğitim veriyor hem de istihdam sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), ünü Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’e kadar dayanan Karamürsel sepeti örücülüğü branşında eğitimler vermeye devam ediyor. Darıca Osman Gazi Kurs Merkezi’nde devam eden ve özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda sepet örücülüğü ile ilgili teknik bilgiler veriliyor. Kursta öncelikle sepet yapımında kullanılan kamış, saz, hasır otu, fındık çubuğu bitkileri ve yontma ağaçlardan elde edilen dallar kursiyerlere tanıtılıyor. Tanıtımların ardından sepet örme işlemi için hazırlıklar yapılarak kursiyerlerin el becerileri ölçülüyor. İlerleyen aşamalarda ısıtılan ve birkaç gün nemli bezde tutulan dal ve bitkiler kursiyerler tarafından yargı ile inceltilerek sepet örümü için kullanışlı hale getiriliyor. Kursiyerler yapılan tüm bu meşakkatli ve sabır gerektiren işlemlerin ardından sepet örmeye başlıyor. Unutulmaya yüz tutmuş ve geleneksel el sanatları arasında yer alan sepet örücülüğü aynı zamanda istihdam alanında da katkı veriyor. Doğal yollardan örülen sepetler, çiçekçi dükkanlarının yanı sıra birçok alanda faaliyet gösteren iş yerlerinde satışa sunuluyor ve doğal görünümü itibariyle de oldukça talep görüyor.

"Zor bir kurs ama sabırla bu işin üstesinden gelmeye çalışıyorum"

Sepet ören kursiyer Duygu Kandaz, "KO-MEK’te böyle bir kursun olması beni çok heyecanlandırdı. Zor bir kurs ama sabırla bu işin üstesinden gelmeye çalışıyorum. KO-MEK bizim için bir rehabilite merkezinin yanı sıra birçok şey öğrendiğimiz yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurduğumuz yer haline geldi. Burada öğrenmeyi de buranın bir parçası olmayı da çok seviyorum" diye konuştu.

Hem öğreniyor hem de kazanıyorlar

Bir diğer kursiyer Pınar Bal ise "Burada sepet örücülüğü kursuna katılmaktan dolayı çok memnum. Bu kurs sayesinde sadece sepet değil tepsiler ekmek sepetleri ve avizeler yaparak çeşitleri artırıyoruz. Şu anda sergilere hazırlanıyoruz ama sergilerden sonra yaptığımız ürünleri komeksepeti aracılığıyla satışa sunarak el emeğimizin karşılığını da almayı düşünüyorum" dedi.

44 Kurs merkezinde 379 farklı branşta eğitimlerine devam eden KO-MEK sepet örücülüğü branşında şimdiye kadar kısa sürede 169 kişiye eğitim verdi. Oldukça zor ve meşakkatli bir eğitim modülü olan sepet örücülüğünde kursiyerler el becerilerinin yanı sıra sabırları ile de ön plana çıkıyor.