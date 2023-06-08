Bu sergideki ürünlerin geliri kanserli kadınlara

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kurslar büyük oranda tamamlanırken, sergiler de açılmaya başladı. Kırkyama kursuna katılan 40 kadının yaptığı ürünler İskele Mahallesinde satışa sunulurken, gelirinin de kanserli kadınlara verilmesi kararlaştırıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Aliye Çolak’ın eğitmenliğini yaptığı iki kursa katılan 40 kadın hayırlı bir projeye imza attı. Kadınların kırkyama tekniği ile hazırladıkları, yorgan, yastık, çanta ve giysiler satışa sunulurken, gelirinin de kanser hastası kadınlara verilmesi kararlaştırıldı. Sergilenen yüzlerce eserin yarısı ilk günden satıldı. Kanserli kadınlara şifa dileyen Meral Özgür,” Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Kırkyama kursu olarak kanserli kadınlara yardım için sergi düzenledik. Kırk kişinin emeği var. Gördüğünüz yorganı satacağız. Diğer malzemelerimiz var. Başka ürünlerimiz var. Yapanların ellerine emeğine sağlık. İnşallah, yerine ulaşır diyoruz. Herkese bütün kanserli arkadaşlarımıza şifalar diliyorum” dedi. Maral Erman da, “ Bizler Halk Eğitimde kursiyer olarak bulunuyoruz. Bu sene kadın kanserleri ile ilgili bir projede yardımımız olsun istedik. Özellikle durumu iyi olmayanlara yardım için bir araya geldik. Dolayısıyla bizimde çorbada tuzumuz olsun istedik. Herkes, karınca kararınca belli plan çerçevesinde çalışma üretti. Amacımız zorda olan insanlara hiç olmazsa bir elimizin dokunmasını istiyoruz” dedi. Kurs eğitmeni Aliye Çolak ise,” Burhaniye Halk Eğitim Merkezi olarak bu sene açılan kırkyama kursunda 40 kadınla beraber yaptığımız yorganlarımız, el işlerimiz, yastıklarımız ve giysilerimiz var. Yıl sonundaki sergimizde çok büyük ilgi gördü. Tüm gelirimizi kadın kanserleri derneğine bağışlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.