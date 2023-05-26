Bu serginin geliri eğitime gidecek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, Mimar İlker Berk’in resim ve kayrak taşı üzerine yaptığı çalışmalarının yer aldığı sergisine ev sahipliği yapıyor. Ayvalık Eğitime Destek Derneği yararına satılacak olan eserlerden elde edilen gelir, Ayvalık dışında eğitim gören öğrencilere can suyu olacak.

2 Haziran akşamına kadar gezilebilecek olan serginin açılışına, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Uruk, dernek yönetim kurulu üyeleri, sanatseverler katıldı.

Buca Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra; Mimarlık mesleğinin yanı sıra, 1800’lerden günümüze gelen tarihi Rum ve Osmanlı evlerinin röleve çalışmalarını yaptığını belirten Ayvalık doğumlu sanatçı İlhan Berk, “Resim çalışmalarında Anadolu’nun tarihi mekânlarını canlandırmayı, doğa ve insanı renk ve biçimle yorumlamayı amaçladım. Halen ara ara kayrak taşları üzerinde Zeugma antik devir tanrılarının mozaik resimlerinin repliklerini çalışıyorum. Burada sergilenen resim ve kayrak taşı çalışmalarının satışından elde edilecek gelirle, Ayvalıklı çocuklarımızın eğitimine katkı vermeyi hedefledik. Ayvalıklı sanatseverleri sergimize davet ediyorum” diye konuştu.