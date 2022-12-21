Bu sokakta şifa var: Büyükşehir projesi ilk durağında 500 kişiyi ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile başlattığı ‘Sağlık Sokağı’ projesinin ikinci durağı olan Yassıgeçit ve Yeni Mahallesi’nde insan sağlığının önemine dikkat çekerek 500 kişiye sağlık taraması hizmeti verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi ortak bir çalışmayla vatandaşlara ‘sağlık taraması’ hizmeti sundu. Yaygın olan kanser hastalığı ve birçok riskli hastalığın erken teşhisi için önemli bir mesajların verilmesi için oluşturulan ‘Sağlık Sokağı’ projesi ikinci kez, Karasu Yassıgeçit ve Hendek Dereköy Mahallesi’nde kuruldu. Açılan bu sokakta sağlık ekipleri, farklı uygulamalar için seyyar sağlık alanları oluşturdu.

Şeker, tansiyon ve kolesterol konusunda vatandaşlara test yapan ekipler, alınan sonuçlara göre tedavi konusunda yönlendirmeler yaptı. Bölge sakinlerine broşür ve bilgi kitapçığı dağıtan ekipler kanser hastalığı ve insan hayatını tehdit eden riskli hastalıklar hakkında bilgiler verdi. İki ayrı mahalleye hitap eden etkinliğe vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Erken teşhisin hayat kurtarabileceğine dikkat çeken ‘Sağlık Sokağı’ ekibi, ayrıca göz sağlığıyla ilgili önemli notlar paylaştı. Vatandaşların verilen bu hizmete ilgisi yoğun oldu. İki ayrı mahalleden yaklaşık 500 kişi sokağı ziyaret ederek, sağlık taraması hizmeti aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, Sakarya Optisyen-Gözlükçüler Odası, Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odası Genç Optisyenler Komisyonu ve öğrencilerin katıldığı programda insan sağlığının hassasiyeti ve önemi hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Ücretsiz gözlük bakımının da yapıldığı etkinlikte, isteyen vatandaşlar renk körlüğü ve görme keskinliği testlerine alındı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’da yaşayan her bir vatandaşımızın sağlık konusunda bilinçlenmesini sağlayacak bir adım attık. Oluşturduğumuz ‘Sağlık Sokağı’ projemizde vatandaşlarımıza insan sağlığı konusunda bilgiler veriyor ve çeşitli testler yapıyoruz. Projemizin ilk durağı Karasu ve Hendek oldu. Kronik rahatsızlıklarla ilgili tetkiklerin yapıldığı sokağımızda insan sağlığını tehdit eden hastalıklarla ilgili bilgiler verildi. Katılım sağlayan 500’den fazla vatandaşımız oldu. Projemizi her ay farklı noktalarda 1 kez olmak üzere sürdüreceğiz” denildi.