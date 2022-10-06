Bu sokaktan geçen canı istediği kadar şeftali ve incir yiyebiliyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bahçesindeki ağaçların meyvesinden yemek isteyenler için ‘Dalından şeftali ve incir yemek helaldir’ yazısı asan Yaşar Demiral, "Burası öğrenci güzergahı. Buradan geçen çocukların canları çeker ama izinsiz almak istemezler düşüncesiyle bunu yaptık" dedi.

Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7048. Sokak’ta ikamet eden Yaşar Demiral isimli vatandaş, bahçesindeki şeftali ve incir ağaçlarındaki meyveleri yemek isteyenler için ‘Dalından şeftali ve incir yemek helaldir’ yazısı astı. Yaptığı davranış sayesinde takdir toplayan Demiral, sokağından geçen herkesin meyvelerden yiyebileceğini aktardı. Demiral, "Evimizin bahçesinde şeftali ve incirler var. Buradan geçen bazı insanların canı meyve çekiyor. Bizde bir hadiseyle karşılaştık ve bu olaydan sonrada yazı asmaya karar verdik. İnsanlar buradan meyve toplasın diye ‘Dalından şeftali ve incir yemek helaldir’ yazısı yazdık. Burası öğrenci güzergahı. Buradan geçen çocukların canları çeker ama izinsiz almak istemezler düşüncesiyle bunu yaptık" dedi.