Bu tesis birçok hastalığa şifa olacak

Başiskele’de inşaatı devam eden ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, tamamlandığında çok sayıda misafiri ağırlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirdiği termal tesiste çalışmalar hızlı şekilde ilerliyor. Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, hizmete girdiğinde Başiskele’nin ve Kocaeli için sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olacak.

Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak.