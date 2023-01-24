Bu tesis hem gençlere hem yaşlılara hitap edecek

Kartepe’de Maşukiye Soğuksu Cami bahçesine çok amaçlı sosyal tesis inşa edildi. 100 metrekare alanda kurulan tesiste, hem yaşlı bireyler için hem de gençler için özel alanlar oluşturuldu.

Kartepe Belediyesi tarafından, Maşukiye Soğuksu Cami bahçesine projelendirilen çok amaçlı sosyal tesis, çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı. İlk tuğlasını Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın koyduğu tesisin 60 metrekaresi gençlere, 40 metrekaresi yaşlılara yönelik planlandı. Toplam 100 metrekare alanda hizmet verecek çok amaçlı tesis içerisinde gençlere yönelik çeşitli aktiviteler yapacakları alanlar, yaşlılara yönelik de şark köşesi, kütüphane, dinlenme alanları yer alıyor.

"Herkesi buraya bekliyoruz"

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Kartepe Soğuksu Cami Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Haluk Ejderoğlu, "Mahallemizde ikamet eden gencinden yaşlısına herkesi bir araya getiriyoruz. Büyüklerimizi bir araya getirmenin yanı sıra en çok yoğunluğu gençlerimize verdik. Onların sosyal medya içerisinde boş zaman geçirmelerinden ziyade buraya gelerek sosyalleşmeleri bizler kadar herkes içinde önemlidir. Tesis bu amaçla yapılmıştır. Herkesi buraya bekliyoruz. Desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için çok önemlidir"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Birlik ve beraberlik içerisinde oldukça bereket artar. Yapılan bu binanın anlamı çok önemlidir. Gençlerimiz buraya gelecektir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için bu tesisler çok önemlidir. Allah sizlerden razı olsun. Her zaman sizlerin yanında oldum, bundan sonrada olmaya devam edeceğim. Bu tesisin yapılmasında herkesin emeği vardır" diye konuştu.

"Tüm İslam alemine hakaret edilmiştir"

Başkan Kocaman, sözlerini şöyle noktaladı:

"İsveç’te yaşanan olayı görünce insanın yüreği sıkışıyor. Kutsal kitabımıza hakaret ettiler. Tüm İslam alemine hakaret edilmiştir. Biz birlik ve beraberlik içerisinde oldukça bunlara gereken cevabı veriyoruz. Bunlar hepsi birer maşadır. Bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Buna göz yuman herkesi lanetliyorum. İslam dini barış dinidir" şeklinde konuştu.

Katılımcılar

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde düzenlenen programda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emin Sert, Kartepe Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Maşukiye Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, Kartepe Soğuksu Cami Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Haluk Ejderoğlu, imamlar ve vatandaşlar katıldı.